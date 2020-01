Șapte copii răniți într-un accident pe drumul spre Poiana Brașov. Microbuzul școlar s-a ciocnit cu un alt autoturism Șapte copii și 3 adulți au fost raniți intr-un grav accident de circulație care a avut loc joi dimineața pe drumul spre Poiana Brașov unde un microbuz școlar s-a ciocnit frontal cu un autoturism. Din accident au rezultat zece persoane ranite, dintre care 7 copii. Cei zece au fost transportați cu mai multe Ambulanțe care The post Șapte copii raniți intr-un accident pe drumul spre Poiana Brașov. Microbuzul școlar s-a ciocnit cu un alt autoturism appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

