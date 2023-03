Stiri pe aceeasi tema

- Conducatorilor Rascoalei de la 1784, Horea, Cloșca și Crișan, vor fi comemorați marți, 28 februarie 2023, la Alba Iulia printr-un eveniment special denumit „Horea, Cloșca și Crișan – martiri și eroi ai națiunii romane”. Manifestarile vor debuta, la ora 11:00, la Obeliscul lui Horea, Cloșca și Crișan…

- Inspectoratul Școlar Județean și Centrul Județean de Resurse și Asistența Educaționala Satu Mare organizeaza vineri, 17 februarie, la ora 12.00, un eveniment educativ destinat elevilor de liceu. La intalnirea cu liceenii participa trupa “Improștim” și reprezentanți ai instituțiilor partenere. Acțiunea…

- In perioada 13-19 februarie, politistii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dambovița, sub coordonarea Directiei Rutiere din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, vor acționa pentru prevenirea accidentelor de circulație produse, in special, pe fondul abaterilor savarșite de…

- Programul de Sterilizare Gratuita pentru caini și pisici se va derula in BOȚEȘTI, jud. Argeș, in perioada 25 ianuarie – 17 februarie, programul fiind 11.00-19.00. Acțiunea se va derula la Caminul Cultural din Boțești, langa Primarie. Sterilizarile se efectueaza NUMAI in baza programarilor facute la…

- Concurs de recitare „Dor de Eminescu”, cu participarea elevilor inscriși in competiție și a actorilor Teatrului „Mihai Eminescu” Luni, pe 16 ianuarie, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Botoșani, in parteneriat cu Memorialul Ipotești, organizeaza, la ora 10.00, Concursul…

- Procurorii DIICOT au dispus, marti, retinerea pentru o perioada de 24 de ore a unui inculpat, cercetat pentru savarsirea infractiunilor de trafic de droguri de risc si de mare risc in forma continuata si detinere de droguri de risc si de mare risc in vederea consumului propriu in forma continuata .…

- ANIVERSARE… Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala (CJRAE) Vaslui a implinit 15 ani de activitate. Momentul a fost marcat vineri, 16 decembrie, in cadrul unui eveniment special care a reunit reprezentanti ai institutiilor partenere in actul educational de la nivel local, cadre didactie,…

- Directorul Liceului cu Program Sportiv din Suceava, profesorul Ciprian Anton, este incantat de interesul manifestat de elevii de clasa a VIII-a fața de unitatea de invațamant pe care o coordoneaza. Potrivit unui sondaj realizat de Centrul Județean de Resurse și Asistența Educaționala, LPS se afla pe…