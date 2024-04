Săptămâna Politică Românească: pâine pentru slugi, circ pentru toată lumea Un val de investiții se abate asupra Romaniei. Nu din afara, deocamdata dinauntru. De aceea trebuie vazut ca un val de caldura sahariana, care va provoca deshidratare, amețeala, confuzie, miraje. Și va pune in mișcare mecanismele subtile (și nu prea) de parazitare, binecunoscute. Fiindca, nu-i așa, acoliții Puterii trebuie sa aiba, totuși, ceva de produs easy money. Și la asta se pricep grozav de bine. Bani la tot cartierul! GuverNașul nostru e generos. Daca e sa te iei dupa investițiile anunțate, Romania va ajunge curand din urma Occidentul, flasc și nemeritat de bogat. Se da, cu ambele la maini,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Actul normativ promulgat de catre seful statului are ca obiect de reglementare stabilirea unor masuri bugetare, prin instituirea unor derogari de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, in sensul in care, in anul 2023, incepand cu data intrarii in vigoare a ordonantei de urgenta, din…

- Ministrul Energiei a declarat ca Hotararea de Guvern adoptata joi stabileste un cadru pentru contractele pentru diferenta. El a precizat ca acest instrument este folosit in toate economiile avansate, pentru sprijininirea investitiilor in sectorul energetic si prevede un cadru de investitii predictibil,…

- O noua cercetare arata o diferența semnificativa in privința sentimentului de singuratate intre adulții de varsta mijlocie din SUA și cei din Europa, americanii avand niveluri mai ridicate. Insa aceasta devine o problema de sanatate publica tot mai accent

- Cele 3 miliarde euro, cat reprezinta schema de finanțare a contractelor de diferența pentru proiecte noi in fotovoltaice și eoliene, pot fi folosite mult mai bine, in interesul Romaniei și al Europei, depașind angajamentul asumat de 5000 MWh, capacitate instalata, considera Razvan Nicolescu, expert…

- Ministerul Energiei a primit aprobarea Comisiei Europene pentru schema de finanțare a contractelor pentru diferența: 3 miliarde de EUR pentru proiecte de 5000MW energie solara și eoliana. Aceste fonduri vor veni din Fondul pentru Modernizare. 5000MW energie verde (3000 MW parcuri solare și 2000MW parcuri…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, vrea sa faca un masacru in Europa – este concluzia la care a ajuns directorul Centrului pentru Libertate Margaret Thatcher al Fundației Heritage, dupa interviul pe care liderul de la Kremlin i l-a dat lui Tucker Carlson. Interviul controversat pe care Vladimir Putin…

- ”In 2023, Grupul Bancii Europene de Investitii a acordat contracte noi de finantare in valoare de aproape 88 miliarde euro pentru proiecte cu impact mare in domenii prioritare pentru politicile UE, precum actiunile climatice, infrastructura durabila si asistenta medicala, a anuntat astazi, in Bruxelles,…

- Elevii romani s-au clasat pe primul loc in Europa la Olimpiada Internaționala de Matematica. Cu toate acestea, rezultatele la testele PISA sunt slabe. Problema a fost expusa de profesorul Flavian Georgescu, coordonator al lotului de matematica din ICHB, care a explicat cum se face ca țara noastra ocupa…