- Cazul unui barbat din Statele Unite care s-a infectat de doua ori cu SARS-CoV-2 arata ca oamenii de stiinta mai au inca foarte multe lucruri de invatat despre reactia imunitara a organismului uman in fata COVID-19 si a ridicat, totodata, o serie de intrebari legate de vaccinare, au declarat marti mai…

- Marea Britanie are de-a face cu cea mai mae frauda din istoria țarii. Printre faptași se enumera și romani din bandele infracționale din Europa de Est. Oficialii englezi susțin ca aceștia au furat sume fabuloase din ajutoarele pentru COVID-19

- Belgia a anuntat miercuri relaxarea unor masuri de combatere a epidemiei de coronavirus, desi numarul de cazuri este in crestere, informeaza Reuters. Nu va mai fi obligatorie purtarea mastilor in spatii deschise, iar perioada de autoizolare a celor care au intrat in contact cu persoane infectate se…

- Autoritațile din mai multe state europene le cer tinerilor in mod special sa respecte regulile de prevenție a infecției cu coronavirus, in condițiile in care statisticile arata ca aceștia sunt primii responsabili pentru noua creștere a numarului de cazuri COVID, scrie The Guardian. Ministrul Sanatații…

- Vaccinul in cauza a fost dezvoltat de Centrul Național Rus de Cercetare in Virologie și Biotehnologie Vector. "Pana in prezent, colegii noștri s-au concentrat pe un singur vaccin - un vaccin peptidic, un vaccin pe baza de antigeni peptidici. Astazi se apropie de finalizare in ceea ce privește studiile…

- India a inregistrat 4.204.613 milioane de infectii de la inceputul pandemiei, potrivit Ministerului Sanatatii din aceasta tara, comparativ cu 4,12 milioane in Brazilia si 6,25 milioane in Statele Unite. Citeste si Marea Britanie, record de infectii cu Covid, dupa trei luni si jumatate. Cazurile…

- Numarul cazurilor pozitive de COVID 19 este in continua creștere. Dupa modificarea legislativa care permite internarea persoanelor depistate pozitiv, spitalele nu mai fac fața. In județul nostru, peste 100 de persoane pozitive COVID 19 sunt internate la Bistrița și Nasaud. Zilnic, in ultima perioada,…

- Restricțiile impuse de criza COVID-19 au dus la scaderea criminalitații in prima jumatate a acestui an. Potrivit unui raport prezentat Colegiului Prefectural de conducerea Inspectoratului Județean de Poliție Buzau, in semestrul I al anului 2020, pe raza județului Buzau nu au fost inregistrate situații…