Săptămâna handbalistică prahoveană George Marin Pentru echipele prahovene de handbal, saptamana trecuta a fost una eminamente a baieților și s-a incheiat abia luni, ultima programata fiind echipa de juniori II a CSO Tricolorul Breaza. Juniorii I de la clubul CSM Ploiești, competitori in grupa „Valoare 2”, au susținut doua partide intr-un interval foarte scurt – joi și duminica – urmand ca astazi, de la ora 16:30, sa se prezinte la sala Olimpia pentru un al treilea meci in compania celor de la CS Viitorul Pitești, decisiv pentru calificarea la turneul final al grupelor „Valoare”. In meciul de joi, elevii Ramonei Ștefan au invins… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

