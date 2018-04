Stiri pe aceeasi tema

- Acoperirea vaccinala in Romania s-a redus ”dramatic” de la an la an, situandu-se sub sub limita de 95 la suta recomandata de catre Organizatia Mondiala a Sanatatii. Cu ocazia Saptamanii Europene a Vaccinarii, Ministerul Sanatatii (MS) a transmis un ”mesaj de sustinere ferma a vaccinarii”, iar Sorina…

- In contextul in care in Romania ”rata de vaccinare a scazut dramatic in ultimii ani”, Ministerul Sanatatii doreste sa transmita un ”mesaj de sustinere ferma a vaccinarii”, in Saptamana Europeana a Vaccinarii. “Legea vaccinarii trebuie sa reprezinte o prioritate pentru noi. Avem nevoie de…

- In Romania exista boli care sunt eradicate sau sunt pe cale sa fie eradicate chiar și in țarile Africii. Diferența dintr noi și aceste țari? - rata de vaccinare. Citeam ieri o știre conform careia Organizația Mondiala a Sanatații a declarat Africa libera de virusul poliomielitei in urma campaniilor…

- Aproximativ 500 de pacienti care au fost tratati in centre medicale au prezentat simptome relevand o expunere la substante chimice toxice in Douma, oras sirian aflat la circa 17 kilometri de Damasc, a...

- Ziua mondiala a sanatatii este marcata, in fiecare an la 7 aprilie, incepand din 1950. In 1948, Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a gazduit prima intrunire la nivel mondial dedicata sanatatii, in cadrul careia s-a hotarat aniversarea, la 7 aprilie a Zilei mondiale a sanatatii. OMS este o institutie…

- Cristian Bușoi amintește cele 67 de cazuri de deces in contextul epidemiei de gripa și rujeola și susține informarea populației cu privire la necesitatea vaccinarii. „67 de morți are pe conștiința guvernarea PSD, in Sanatate! Acesta nu este un mesaj politic! Aceasta este realitatea! In Romania,…

- Crima impotriva umanitatii Reprezentantii Colegiului Pacienților (C.P.) din Romania avertizeaza astfel autoritatile nationale despre faptul ca Romania pune in pericol sanatatea intregii Europe prin utilizarea excesiva de antibiotice de ultima generatie in mod nejustificat, fara efectuarea…