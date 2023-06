Stiri pe aceeasi tema

- Sub titlul de JAMzz, organizatorii festivalului JazzX le propun timișorenilor o serie de evenimente menite sa activeze spațiului urban și sa aduca muzica jazz in zona centrala și periferica, in spații și locații alternative din Timișoara, sub forma unor petreceri de incalzire. Aceste petreceri au rolul…

- Cea de-a XI-a ediție a Colocviului Internațional Comunicare și cultura in Romania europeana (CICCRE), cu tema „Diversitate culturala si plurilingvism in spatiul romanic”, se va desfașura in perioada 9-10 iunie 2023, la Universitatea de Vest din Timisoara. Cel mai mare eveniment științific de acest gen…

- Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis invita publicul timișorean la cea de-a doua ediție din acest an a expozitiei nationale dedicata industriei mobilei, organizata in perioada 08 – 11 iunie 2023, la Centrul Regional de Afaceri al CCIAT din B-dul Eroilor de la Tisa nr. 22. EXPO MOBILA TIMIȘOARA…

- publicație editata de Centrul de Cultura și Arta al Județului Salaj, sub egida Uniunii Scriitorilor din Romania, Consiliului Județean Salaj și Primariei Municipiului Zalau. Detalii pe caietesilvane.ro. Ediția tiparita va fi distribuita incepand de vineri, 12 mai 2023. Lectura placuta!Daniel Sauca Redactor-șefPaul…

- ​O calatorie in timp, prin lumi și povești personale, prin franturi de istorie și bucați din viața cotidiana din trecut – Timișoara trecutului. Adus in fața noastra prin montari de excepție, cu elemente de realitate augmentata și imagini de arhiva cu unele cladiri emblematice, orașul-cetate și-a deschis…

- Cea de-a 6-a ediție a evenimentului „Launmomentdat in parc”, va avea loc in perioada 9 – 11 iunie, in Parcul Regina Maria din Timișoara, unde timp de trei zile vor avea loc concerte, spectacole, selecții vinil / DJ set, proiecții de film și ateliere creative, cu intrarea libera. Printre artiștii invitați…

- Teatrul Maghiar de Stat „Csiky Gergely” organizeaza in perioada 21 – 28 mai 2023 cea de-a 14-a ediție a Festivalului Euroregional de Teatru din Timisoara - TESZT. Vor fi prezentate publicului spectacole indoor și outdoor ale unor companii din 15 țari, int