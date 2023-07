Stiri pe aceeasi tema

- Inaugurata pe 7 iunie a.c., la Biblioteca Judeteana "Ioan N. Roman" din Constanta, expozitia "Stadionul FARUL Templul sportului constantean" se incheie vineri, 30 iunie, iar astazi, in semn de ramas bun, vizitatorii primesc, drept suveniruri, bucati de gazon din cel expus adus de pe stadion .Expozitia…

- Teatrul Sica Alexandrescu din Brașov va gazdui, in cadrul Festivalului „Saptamana Comediei” (3-9 iulie) o surprinzatoare expoziție de fotografie intitulata „Distorsiuni și expresii”. Aceasta premiera absoluta in Romania aduce in prim-plan portrete haioase, caricaturale, ale unor cunoscuți actori romani,…

- In urma cu doar o saptamana a avut loc examenul de Evaluarea Nationala. Printre candidații care au susținut proba se numara și fiica Ioanei Ginghina. Dupa atatea emoții și stres, mama acesteia i-a pregatit o surpriza. Fanii actriței au fost foarte curioși și s-au intrebat cum s-a descurcat fiica acesteia.…

- FOTO VIDEO| Targul de ONG-uri din Alba Iulia 2023: 13 ONG-uri și-au unit forțele pentru buna desfașurare a evenimentului FOTO VIDEO| Targul de ONG-uri din Alba Iulia 2023: 13 ONG-uri și-au unit forțele pentru buna desfașurare a evenimentului Targul ONG-urilor din Alba Iulia a fost un eveniment plin…

- Ajuns la cea de-a XLIII-a ediție, Festivalul Internațional „Lucian Blaga” este, din nou, un bun prilej de intalniri academice, in care cei mai erudiți cunoscatori ai operei blagiene iși impartașesc ultimele rezultate ale cercetarilor intreprinse, dar și locul in care se lanseaza noutațile editoriale,…

- Gradina Zoologica din Chișinau marcheaza marți, 9 mai, 45 de ani de activitate. Cu aceasta ocazie, instituția va organiza diverse concursuri, un spectacol distractiv cu animatori și dansuri, premii și cadouri pentru copii și oaspeți, transmite MOLDPRES . Administrația Gradinii Zoologice a anunțat ca…

- Parcul „Lunca Argeșului” a fost un veritabil punct de atracție: peste 25000 de vizitatori in cea de-a doua zi a festivalului “Simfonia Lalelelor”! Muzica, dansul și, mai ales, turiști, piteșteni și sute de copii incantați, alaturi de familiile lor, au animat parcul, Simfonia Lalelelor devenind un eveniment…

- In perioada 21 – 23 aprilie, la Congress Hall din Iulius Town, va avea loc Timișoara International Tattoo Convention, o intrunire a peste 50 de artiști tatuatori din toata lumea, eveniment organizat de Timisoara Tattoo și Asociația Art Attack. Vizitatorii vor avea ocazia sa cunoasca, sa ii vada la lucru…