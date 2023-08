Liga Studenților din Targu Mureș organizeaza, in perioada 14 – 17 septembrie 2023, „Saptamana bobocilor", la care sunt invitați sa participe noii studenți ai UMFST G.E. Palade Targu Mureș, indiferent de facultate, respectiv program de studii. „Meet and greet, targul organizațiilor, raspunsuri la toate intrebarile, dar și nelipsitele petreceri va așteapta in cele patru zile … Source