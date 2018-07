Sapace X are soluţia pentru salvarea copiilor thailandezi din tunelurile peşterii: Un submarin personalizat Submarinul va folosi un tub cu oxigen lichid si va avea carena construita dintr-o racheta de tip Falcon dezvoltata de Space X. Acesta va fi robusta dar suficient de manevrabila pentru a fi ghidata prin tunele de doi scufundatori. In interiorul submarinului vor exista mai multe compartimente in care vor putea fi plasate greutati suplimentare pentru a se regla flotabilitatea in functie de viteza si curentii apelor, potrivit news.ro. Conform sefului Space X, constructia efectiva a submarinului ar trebui sa dureze 8 ore. Acesta va fi transportat in Thailanda, intr-un drum care va… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

