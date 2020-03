SAP oferă companiilor, instituţiilor de învăţământ şi autorităţilor software gratuit pentru lupta împotriva Covid-19 SAP ofera companiilor, institutiilor de invatamant si autoritatilor software gratuit pentru lupta impotriva COVID-19, solutiile urmand sa ajute companiile si angajatii sa faca fata impactului muncii de la distanta, potrivit unui comunicat al companiei remis marti AGERPRES. Reprezentantii SAP sustin, pe de alta parte, ca autoritatile, prin facilitarea pre-screening-ului de Covid-19, identifica cetatenii cu risc ridicat si ii indreapta catre resursele adecvate. "Institutiile de invatamant pot utiliza, de asemenea, software-ul pentru a se asigura ca elevii, studentii si profesorii sunt in siguranta… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

