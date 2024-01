Stiri pe aceeasi tema

- Sanziana Negru este una dintre cele mai cunoscute figuri din mediul online, in Romania. A caștigat recent reality-show-ul America Express. Puțini ar mai recunoaște-o, daca ar vedea fotografii din tinerețea ei. Scurt istoric al vieții influenceriței. Cum arata in urma cu mulți ani. Foto Unde s-a nascut,…

- Pentru Sanziana Negru și Ștefan Floroaica, anul 2023 a adus o mulțime de schimbari in viețile lor. Sunt mai fericiți ca niciodata de cand formeaza un cuplu, s-au mutat in casa noua și privesc increzatori spre 2024. Cum s-au afișat cei doi de curand.

- Ziua de ieri a fost cu totul speciala pentru iubitul Sanzianei Negru. Pe langa ca și-a sarbatorit onomastica, pe 27 decembrie, Ștefan Floroaica a implinit 30 de ani. Caștigatoarea de la America Express a postat un mesaj emoționant pentru partenerul ei

- Fostul semifinalist din „Exalton”, in prezent protagonist in serialul „Lia – soția soțului meu”, Ștefan Floroaica urmarește cu mare interes grila actuala a postului Antena 1. Sezonul 2 al serialului in care are rolul principal se apropie de sfarșit, tocmai ce a inceput filmarile pentru urmatorul, iar…

- De cateva luni bune, Sanziana Negru și actorul Ștefan Floroaica formeaza unul dintre cele mai frumoase cupluri de la noi. Deși nu a vorbit prea multe pana acum despre relația cu partenerul ei, concurenta de la America Express face declarații exclusive pentru Spynews.ro despre povestea lor de iubire.…

- In ediția din data de 9 noiembrie 2023 a emisiunii Mireasa, sezonul 8, Robert a incercat sa se confeseze baieților din casa in privința situației cu Bia și mama lui. Robert are o misiune aproape imposibila, și anume aceea de a aduce pe un drum bun, atat relația cu Bia cat și cu mama lui.

- Sanziana Negru și Ștefan Floroaica formeaza un cuplu de cateva luni și pare ca relația lor este din ce in ce mai serioasa. Concurenta de la America Express și iubitul ei sunt de nedesparțit și se pare ca in cazul lor, dragostea nu ține cont de varsta.

- Paparazzii Spynews.ro au ieșit, din nou, la ”vanatoare de vedete”, iar de aceasta data in prim plan s-a aflat nimeni altul decat Sanziana Negru și Ștefan Floroaica. Mai fericiți ca niciodata dupa ce și-au facut publica relația, cei doi indragostiți nu se mai feresc sa se afișeze impreuna. Va spune ca…