Stiri pe aceeasi tema

- De cateva luni bune, Sanziana Negru și actorul Ștefan Floroaica formeaza unul dintre cele mai frumoase cupluri de la noi. Deși nu a vorbit prea multe pana acum despre relația cu partenerul ei, concurenta de la America Express face declarații exclusive pentru Spynews.ro despre povestea lor de iubire.…

- In noaptea de sambata spre duminica va fi lapovița și ninsoare in Capitala și se va depune un strat de zapada, iar vremea se va raci accenuat, potrivit prognozei speciale pentru București, emisa de ANM.De sambata de la ora 10.00 pana duminica la ora 8.00, vremea in Capitala se va raci accentuat.…

- In Poiana Brașov a inceput sa ninga, in aceasta dimineața, iar pe pamant s-a depus deja un strat consistent de zapada. La aproape 1800 de metri altitudine și temperaturile au scazut sub pragul de ingheț, iar turiștii care vor sa urce pe munte sa se bucure de zapada trebuie sa fie echipați corespunzator,…

- In Capitala, prima ninsoare ar putea veni peste numai cateva zile, in luna noiembrie. Chiar daca temperaturile sunt destul de ridicate, in timpul nopții și in dimineața, frigul pune stapanire peste oraș, iar zapada poate aparea. Potrivit meteorologilor Accuweather, prima ninsoare ar putea cadea in București…

- Ștefan Floroaica și iubita lui, Sanziana Negru au plecat in Istanbul pentru cateva zile. Actorul cocheteaza cu limba turca, astfel ca le-a scris fanilor un mesaj in aceasta limba, la secțiunea de InstaStory.

- Sanziana Negru și Ștefan Floroaica formeaza un cuplu de cateva luni și pare ca relația lor este din ce in ce mai serioasa. Concurenta de la America Express și iubitul ei sunt de nedesparțit și se pare ca in cazul lor, dragostea nu ține cont de varsta.

- Sanziana Negru și Ștefan Floroaica formeaza un cuplu recent in showbizul romanesc. Influencerița i-a dat vestea cu privire la plecarea in America Express, iar actorul a incurajat-o sa participe, fiind alaturi de ea permanent.

- Au aparut primii fulgi de zapada pe Transalpina. Imaginile care au ancantat privirile turiștilor | VIDEO. Pe partea carosabila a fost o depunere de zapada semnificativa și au intervenit utilajele de deszapezire.