Primaria Ghiroda a anunțat astazi ca lucrarile la sediul evidenței populației din localitate sunt intr-un stadiu avansat și continua in ritm susținut. „In executia lucrarilor se urmarește obținerea unor parametri funcționali calitativi și durabili, astfel ca in ultimele luni, Primaria Ghiroda a facut demersuri pentru creșterea suprafețelor utile, dupa care a urmat reautorizarea lucrarilor și […] Articolul Șantierul de la Evidența Populației din Ghiroda, in stadiun avansat (foto) a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .