Stiri pe aceeasi tema

- Chestorul Parlamentului European, Victor Negrescu, a subliniat faptul ca principala victorie a Romaniei incepand cu luna martie este intrarea in procesul decizional al spatiului Schengen, se arata intr-un comunicat oficial, preluat de News.ro. “Fiind parte din procesul decizional al zonei de libera…

- Situatia fermierilor din Uniunea Europeana, inclusiv din Romania, este subiect de dezbatere si in Parlamentul European. Ordinea de zi din legislativul de la Strasburg a fost suplimentata cu acest punct, la propunerea europarlamentarului Daniel Buda, vicepresedinte al Comisiei pentru Agricultura. Alina…

- Toate centralele de apartament pe gaze trebuie eliminate in doar cativa ani, arata o directiva de eficiența energetica a Comisiei Europene. O directiva de eficiența energetica a Comisiei Europene, care a trecut de Parlament, stabilește anul 2040 ca termen limita de existența in statele membre UE a centralelor…

- O piața libera nu inseamna o piața lipsita de orice reglementare, o piața in care autoritațile privesc pasive la posibile abuzuri și manipulari de preț, lipsite de instrumente de intervenție. Era de dorit ca plafonarea la energie, in Romania, de exemplu, sa fie reglementata pana la capat, inclusiv cu…

- Senatorul PNL Cristian Niculescu Țagarlaș: ”Cu toate ca Romania dispune de o legislație eficienta impotriva corupției, este regretabil faptul ca exista multe situații in care condamnații din țara gasesc adapost in unele state membre, ceea ce afecteaza increderea cetațenilor in sistemul de justiție.”…

- Votul privind ridicarea imunitații se regasește pe ordinea de zi a ședinței de plen a Senatului, care va incepe astazi, 29 noiembrie, de la ora 12.00.Luni, cand a mers alaturi de avocați pentru a studia dosarul, Florin Cițu a precizat ca le va cere colegilor senatori sa voteze ridicarea imunitații deoarece…

- In cadrul Comisiei pentru Industrie, Cercetare și Energie – ITRE a fost adoptat Regulamentul European privind Europa Interoperabila, adica un Schengen Online al serviciilor de administrație publica locala. „In cadrul negocierilor inter-instituționale de la Bruxelles, am obținut un rezultat foarte…

- Miercuri, 22 noiembrie, Parlamentul European a adoptat acordul referitor la Bugetul Uniunii Europene pentru anul 2024, acesta fiind negociat de un eurodeputat roman. „Negociat, votat, semnat!” a transmis europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan, pe pagina sa de Facebook. „Alaturi de președinta Parlamentului…