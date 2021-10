Sanitas: Impunerea vaccinării anti-Covid este ilegală! Federația Sanitas a atras atenția, intr-un memoriu adresat Guvernului, ca impunerea vaccinarii, chiar și prin constrangere, este profund ilegala, aratand ca se incalca dreptul cetațeanului de a decide asupra corpului sau. Sindicaliștii au invocat și Rezoluția Consiliului Europei, care a interzis in mod expres obligativitatea vaccinarii impotriva Covid-19. Vaccinarea este un act preventiv bazat pe […] The post Sanitas: Impunerea vaccinarii anti-Covid este ilegala! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

