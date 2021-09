Stiri pe aceeasi tema

- Federația Sanitas a reacționat intr-o postare pe Facebook, dupa ce Guvernul a anunțat ca personalul din unitațile medicale va trebui sa prezinte certificatul digital al UE privind COVID-19, care atesta vaccinarea, trecerea prin boala sau testarea. Guvernul Citu lanseaza proiectul de lege care obliga…

- Ministerul Sanatații și Casa Naționala de Asigurari de Sanatate (CNAS) au elaborat, in regim de urgența, un proiect de act normativ pentru modificarea OUG 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurari sociale de sanatate astfel incat pacienții cu arsuri grave sa beneficieze de concedii…

- Intrebat ce masuri are in vedere Guvernul, Cițu a raspuns:"Aceleasi masuri pe care le-am avut si pentru valul unu, doi, trei, in plus avem vaccin. (...) Desi in spatiul public se spunea ca nu o ducem bine, am iesit din aceste valuri mult mai bine decat celelalte tari, fara sa inchidem economia. Va asigur…

- Proiectul Hotaririi Guvernului „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare” care a fost elaborat de Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale a fost aprobat de membrii Guvernului. Astfel, Ministerul Sanatații urmeaza sa aloce, din fondul de intervenție al Guvernului, 2 300 000,0 lei Ministerului…