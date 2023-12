Stiri pe aceeasi tema

- In punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 45 886 traversari, un numar mai mare fiind consemnat pe sensul de intrare in Republica Moldova – 23 779 traversari persoane. Mai multe traversari au fost ale cetațenilor straini – 27 384, iar traversarile cetațenilor moldoveni au constituit…

- Situația la frontiera in 24 de ore (12 decembrie 2023) In punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 36 906 traversari, un numar mai mare fiind consemnat pe sensul de intrare in Republica Moldova – 19 022 traversari persoane. Mai multe traversari au fost ale cetațenilor straini…

- Dumitru Crudu este un poet și dramaturg de limba romana din Republica Moldova. Este caștigator al Concursului de dramaturgie „Cea mai buna piesa romaneasca a anului”, organizat de Uniunea Teatrala din Romania (UNITER) și de Fundația Principesa Margareta a Romaniei, ediția 2003. Este membru al Uniunii…

- In punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 39 308 traversari, un numar mai mare fiind consemnat pe sensul de intrare in Republica Moldova – 19 767 traversari persoane. Mai multe traversari au fost ale cetațenilor straini – 23 225, iar traversarile cetațenilor moldoveni au constituit…

- „Zi importanta pentru viitorul Moldovei - Comisia Europeana a recomandat tarilor membre ale Uniunii Europene sa initieze negocierile pentru aderarea Republicii Moldova la UE. Acest pas este o recunoastere a efortului nostru comun - al institutiilor statului, care muncesc pentru a transforma tara, precum…

- In punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 56 356 traversari, un numar mai mare fiind consemnat pe sensul de intrare in Republica Moldova – 28 313 traversari persoane. Mai multe traversari au fost ale cetațenilor straini – 31 874, iar traversarile cetațenilor moldoveni au constituit…

- Comisia Europeana va recomanda intr-un raport ce urmeaza sa fie publicat la 8 noiembrie inceperea negocierilor pentru aderarea Republicii Moldova și a Ucrainei la UE, au declarat pentru G4Media surse europene. Parlamentul European a facut o recomandare similara pentru Republica Moldova in aprilie, dar…

- In ziua de 18 octombrie, in Republica Moldova, prin cursele aeriene Tel-Aviv - Chișinau, au revenit 233 de cetațeni moldoveni și au plecat 48 de cetațeni. Ambasada Republicii Moldova in Statul Israel continua sa funcționeze in regim de permanența. {{709300}}Cetațenilor le este reamintita importanța…