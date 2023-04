Stiri pe aceeasi tema

- A intrat in tradiția sarbatorilor pascale la romani sa rememoreze inaintea Invierii patimilie lui Isus Hristos la slujbele de la biserica dar și in fața televizorului. An de an ”Isus din Nazareth” este nelipsit din programul tv. Anul acesta, capodopera biblica a patimilor lui Hristos regizata de Franco…

- Spadasinii de la ACS Kids Tampa Brașov s-au facut remarcați, zilele trecute, la ediția a 45-a a Turneului Internațional Challenge Wratislavia, cea mai puternica intrecere destinata copiiilor. De altfel, competiția care s-a desfașurat in orașul polonez Wroclaw mai este și supranumita „Mondialul Copiiilor”…

- Turcia este in stare de soc, din nou. Numara din nou victime si pagube, dupa ce a fost zguduita de doua cutremure in trei minute. Bilantul provizoriu indica sase decese, dar lista indoliata s-ar putea lungi. Pamantul s-a zguduit atat de puternic incat miscarile tectonice s-au simtit pana in tarile vecine:…

- „Am divorțat acum 11 ani și m-am recasatorit in 2019. Viața m-a adus inapoi de la Brașov la Targu Lapuș. Acum lucrez la Electrica Baia Mare, sucursala Targu Lapuș. Supraveghez treburile la o stație electrica, sa aiba oamenii curent. Daca sunt probleme, le rezolv. Lucrez 24 de ore cu 48. In zilele libere…

- Seismul de 7,8 grade pe scara Richter s-a produs luni dimineața, la adancimea de 17,9 de kilometri, in partea de sud a Turciei, in provincia Gaziantep. Bilanțul victimelor este de cel puțin 76 de decese și peste 400 de raniți. Cutremurul a fost resimțit puternic și in Siria, unde au fost anunțate peste…

- Viața fostei prezentatoare a emisiunii „De 3 X femeie” s-a schimbat mult de cand aceasta a decis sa renunțe sa mai apara pe micile ecrane, din cauza unor probleme de natura personala. Totuși, a ramas la fel de zambitoare ca pe vremuri. Mihaela Tatu, despre motivul pentru care nu mai merge la shopping.…