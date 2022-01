Stiri pe aceeasi tema

- Presedinta R. Moldova, Maia Sandu, sustine ca nu planifica sa aiba vreo intalnire cu liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, in viitorul apropiat. Sefa statului considera ca o asemenea intrevedere poate avea loc doar in momentul in care vor exista progrese pe anumite domenii, dar si cand va exista o…

- Șefa statului, Maia Sandu, a transmis un mesaj de condoleanțe dupa ce presedintelui Parlamentului European, David Sassoli a decedat. „A fost un susținator puternic al eforturilor de consolidare democratica in Moldova și un aliat in lupta noastra impotriva corupției”, a scris Președinta.

- Presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul de creare a Consiliului consultativ pentru tranzitia verde si securitatea energetica a Republicii Moldova. „Securitatea energetica este un element important al securitatii tarii si inseamna acces sigur la resurse energetice de calitate,…

- Președinta R. Moldova, Maia Sandu, a adresat un mesaj de felicitare cu ocazia Zilei Naționale a Romaniei. Șefa statului de peste Prut a scris ca „in fața avem un viitor care poate sa ne apropie și mai mult”. „De Ziua Naționala a Romaniei, mulțumim pentru prietenie și pentru toate lucrurile bune pe care…

- Președinta țarii, Maia Sandu, a promulgat trei legi adoptate recent de catre Parlament, care prevad compensari pentru consumul de gaz natural, oferirea de ajutor material pentru perioada rece a anului și modificarea Legii bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2021. Mai exact, șefa statului…

- Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul privind numirea lui Sergiu Daguța și Boris Talpa in funcția de judecator la Curtea de Apel Chișinau. Sergiu Daguța a fost numit in 2002 in funcția de judecator la Judecatoria Ciocana, municipiul Chișinau, iar peste cinci este numit in funcția…

- Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat astazi decretul privind numirea lui Sergiu Druța in funcția de director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova. Sergiu Druța este, de mai mulți ani, angajat al Serviciului de Informații și Securitate. Decretul prezidențial…

- Președinta R. Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul prin care ziua de 5 noiembrie 2021, cand vor avea loc funeraliile artistei plastice Valentina Rusu-Ciobanu, este declarata zi de doliu național in toata țara. Doliul național este instituit in semn de comemorare a celebrei pictorițe Valentina Rusu-Ciobanu,…