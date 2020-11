Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce și-au purtat fanii printr-o calatorie plina de nostalgie spre copilarie odata cu single-ul „Vine o vreme”, direcția 5 canta acum despre „Singura ce-o pot iubi”. Compusa de catre Marian Ionescu și Cristi Enache, „Singura ce-o pot iubi” este o declarație de dragoste emoționanta, ce de multe ori…

- Cea mai surprinzatoare colaborare a anului este cea dintre Anna Lesko, Emy Alupei, Anda Adam, Cream și Minodora! In premiera, „Reginele”, așa cum le numește Costi, hitmaker-ul din spatele multor piese de succes, s-au unit pentru un single trap, cu un sound fresh și elemente balcanice. Cu versuri in…

- Trupa byron lanseaza "Apa si cer", un nou single de pe albumul "Noua". La un an de la lansarea albumului 'Noua', cei de la byron prezinta un nou single de pe acesta: piesa 'Apa si cer', intr-o varianta live interpretata la concertul de lansare 'Noua' de la Arenele Romane din Bucuresti (noiembrie…

- Artistii norvegieni Nick Strand si Mio fac echipa cu artistul vietnamez Hoaprox si lanseaza impreuna single-ul „With You”, pe care l-au compus in perioada carantinei, fiind la capete opuse ale planetei. „With You (Nhau Hung) este despre situatia dificila in care ne aflam, dar despre care, artistii au…

- Doi dintre cei mai promitatori artisti scandinavi, SVEA (Suedia) si Alexander Oscar (Danemarca) isi reunesc fortele pentru un nou single impreuna “Need To Know”, un duet modern despre prietenie. Cei doi au mai colaborat inainte pentru single-ul “Complicated”, ce a primit discul de platina in Danemarca…

- Sa ai o mama recompensata cu mai multe premii Grammy impune un standard greu de atins, spune cantareata Lola Lennox, care a lansat recent cel de-al treilea single din cariera sa muzicala, intitulat ''Back At Wrong'', informeaza Reuters. ''Am compus un cantec despre o relatie…

- Dupa ce a cucerit piața din Romania cu remake-ul piesei “All Around the World” (La La La), R3HAB, faimosul producator olandez, revine cu un nou single, in colaborare cu GATTUSO. Cei doi și-au unit forțele și impreuna au lansat “Creep”, un cover oficial al nemuritorului single semnat Radiohead. Remake-ul…

- Carla Fernandez lanseaza “Entera”, in colaborare cu starul american Matt Hunter, cu ritmuri care iti vor incalzi inima si-ti vor pregati pasii catre ringul de dans. Carla Fernandes prezinta noul ei super single “Entera”. La scurt timp dupa ce a cucerit publicul cu track-ul “Por Que”, anteriorul single…