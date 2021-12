Stiri pe aceeasi tema

- Tot mai multe persoane publice din Romania au postat mesaje emoționante și copleșitoare astazi, de 1 Decembrie, pe rețelele de socializare. Ei bine, se pare ca Madalina Miu a decis sa spuna ce gandește fara perdea, pe contul sau personal de Instagram, iar mesajul scris de inca soția lui Tzanca Uraganu…

- E oficial! Edy de Romania este indragostit lulea de partenera sa de viața. Oricat ar incerca celebrul milionar sa stea departe de luminile reflectoarelor, paparazzii de la Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din Romania, l-au surprins din nou. Iata unde și-a dus Edy de Romania soția, dupa…

- Adrian Mutu se iubește de 7 ani cu Sanda, soția sa, cea care i-a oferit și un baiețel, pe micuțul Tiago. Fotbalistul a povestit cum s-a cunoscut cu partenera sa, dar mai ales cand a vazut-o prima data.

- Eveniment violent intr un autobuz din Cluj Napoca.Confruntarile intre vaccinati si nevaccinati au inceput in Romania. In acest sens, elocvent este un caz care s a petrecut in Cluj Napoca, unde un antivaccinist a fost luat la palme de o femeie curajoasa, intr un autobuz. Barbatul nu purta masca si a…

- Alina, soția lui Sorinel Copilul de Aur, prinsa, de cei mai buni paparazzi, cei de la SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, pe picior greșit in traficul din București. Bruneta a incalcat legea și astfel și-a pus fetița in pericol, nu o data, ci de doua ori, caci a comis greșeala…

- Ieri, 18 octombrie, Ștefan Banica și-a sarbatorit ziua de naștere. Artistul a primit o mulțime de urari din partea colegilor de breasla, dar și din partea persoanelor cele mai importante din viața lui. Soția, Lavinia Pirva, i-a urat de bine, la fel și fiica Violeta, dar și fiul Radu Ștefan Banica. La…

- „Este foarte posibil ca Nicolae Ciuca sa fie premier, l-a mai creditat președintele Klaus Iohannis, dar PNL s-a opus. Soția lui Ciuca a fost contabil, nu cadru militar. Instituțiile militare din Romania sunt pline de cumetrii.Pacatele lui Nicolae Ciuca sunt altele. El este adeptul unor achizițiii, cu…

- Viața bate filmul. Un barbat de 93 de ani din Romania, care a plecat de acasa acum 30 de ani, s-a intors viu și nevatamat. Soția și copiii il credeau mort demult și chiar ii faceau parastase in mod regulat.