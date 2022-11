Sanda Toma s-a stins din viață! Marea actriță a fost și una dintre cele mai cunoscute vedete ale televiziunii române Sanda Toma s-a stins din viața! Marea actrița a teatrului și filmului romanesc tocmai implinise 88 de ani. Actrița din ”generația de aur”, a Institutului de Arta Teatrala și Cinematografica, alaturi de Amza Pellea și Draga Olteanu Matei, pe langa sutele de roluri, Sanda Toma a fost și una din cele mai cunoscute vedete ale televiziunii publice (prezentatoare a celebrei emisiuni ”Album Duminical” A fost una din actrițele care a inființat Teatrul de Comedie din București, (toamna anului 1960), scena unde a urcat de mii de ori. In cinematografie a debutat in urma cu 60 de ani. Printre zecile de … Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Actrita Sanda Toma s a stins din viata la varsta de 88 de ani, conform reprezentantilor Teatrului de Comedie. "Anuntam cu regret incetarea din viata a actritei Sanda Toma, unul dintre membrii cei mai importanti ai familiei Teatrului de Comedie.Nascuta la 27 octombrie 1934, la Bucuresti, Sanda Toma a…

- A murit actrița Monica Fermo: de la senzația bulevardelor din București, la viața de calugarița in Ierusalim Una dintre blondele fatale din anii "70 ale scenei Teatrului National din Bucuresti, Monica Fermo a murit la varsta de 65 de ani). Ea s-a retras din viața publica și a ...

- Marele actor Constantin Codrescu s-a stins din viața noaptea trecuta. Artist ce a jucat in zeci de producții din istoria cinematografiei romanești, și a carui voce a insoțit sute de piese de teatru radiofonice, a murit la 91 de ani. Trista veste a fost data de Florin Piersic, cu care Constantin Codrescu…

- Este zi de doliu atat in lumea filmului din Romania, cat și in lumea credinței. S-a stins din viața Monica Fermo, la varsta de 65 de ani. Aceasta era una dintre cele mai frumoase actrițe de pe scena Teatrului Național din București, dar, la un moment dat, a luat decizia de a renunța la faima și a-și…

- Una dintre blondele fatale din anii ’70 ale scenei Teatrului National din Bucuresti, Monica Fermo a murit la varsta de 658 de ani). Ea s-a retras din viața publica și a trait peste doua decenii la o manastire din Ierusalim. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Saptamana trecuta, dinspre Guvernul Romaniei a venit o veste extrem de buna: obiective istorice de importanta nationala vor fi reabilitate. Acest lucru se va intampla in urma unei finantari consistente de 270 milioane de euro. Din aceasta suma, 216 milioane de euro vor fi dintr-un credit contractat…

- Marea actrița de teatru și de film Valeria Seciu a incetat din viața marți, 6 septembrie, la varsta de 83 de ani. A debutat in 1964 pe scena Teatrului Național din București, in piesa ”Eminescu”, in același an avand prima apariție cinematografica, in filmul ”Casa neterminata”. A inființat Teatrul Levant…

- Actrita Valeria Seciu a incetat din viata marti, la varsta de 83 de ani. Valeria Seciu 2 august 1939 ndash; 6 septembrie 2022 Am aflat cu tristete ca in dimineata zilei de 6 septembrie ne a parasit extraordinara actrita de teatru, film, radio si televiziune, VALERIA SECIU.Vom reveni maine cu detalii…