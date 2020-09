Stiri pe aceeasi tema

- SUA au anuntat miercuri instituirea de sanctiuni impotriva procuroarei sefe a Curtii Penale Internationale (CPI), Fatou Bensouda, din cauza investigarii unor cetateni americani, relateaza AFP si dpa. "Orice individ sau entitate care va continua sa o sprijine material" pe procuroarea sefa…

- Rusia a denuntat marti amenintarile si sanctiunile tarilor membre ale Uniunii Europene la adresa unor demnitari din Belarus, exprimandu-si sprijinul pentru proiectul vag de reforma constitutionala anuntat de presedintele belarus Aleksandr Lukasenko, relateaza AFP. Adresandu-se studentilor de la prestigiosul…

- SUA au anuntat joi noi sanctiuni impotriva mai multor responsabili politici, militari si financiari ai regimului lui Bashar al-Assad in Siria, in cadrul punerii in aplicare a 'legii Cezar' ce vizeaza privarea acestuia de resurse, transmite AFP. Sanctiunile il vizeaza in primul rand pe Yasser…

- Donald Trump a anuntat miercuri ca Statele Unite vor activa o procedura controversata la Natiunile Unite pentru a restabili toate sanctiunile internationale impotriva Iranului, relateaza AFP. ''Astazi i-am cerut secretarului de stat Mike Pompeo sa anunte Consiliul de Securitate…

- Seful diplomatiei americane Mike Pompeo a cerut joi "lumii libere" sa "triumfe" in fata "noii tiranii" intruchipate, in opinia sa, de China comunista, dupa inchiderea consulatului chinez de la Houston, pe care l-a descris ca fiind "o placa turnanta a spionajului", informeaza AFP.Citește și:…

- Seful diplomatiei europene s-a declarat joi "foarte preocupat" de decizia presedintelui american Donald Trump de a autoriza sanctiuni economice impotriva oricarui responsabil al Curtii Penale Internationale (CPI) implicat in ancheta asupra activitatilor fortelor americane in Afganistan, relateaza…

- Seful diplomatiei europene s-a declarat joi "foarte preocupat" de decizia presedintelui american Donald Trump de a autoriza sanctiuni economice impotriva oricarui responsabil al Curtii Penale Internationale (CPI) implicat in ancheta asupra activitatilor fortelor americane in Afganistan, relateaza…

- Presedintele american, Donald Trump, a emis joi un ordin executiv prin care instituie sanctiuni economice impotriva persoanelor implicate in investigatia Curtii Penale Internationale asupra eventualelor crime de razboi comise de fortele americane in Afganistan, relateaza Reuters si AFP. Un oficial de…