Stiri pe aceeasi tema

- Sanctiunile impuse de Rusia impotriva companiei Gazprom Germania si a filialelor acesteia i-ar putea costa pe contribuabilii si utilizatorii de gaze germani cinci miliarde de euro pe an, sub forma costurilor pentru achizitiile din alte surse, a scris duminica ziarul Welt am Sonntag.

- Rusia a impus sancțiuni impotriva unor subsidiare ale Gazprom Germania, la care compania rusa Gazprom a cedat proprietatea, precum și impotriva EuRoPol GAZ SA, proprietarul parții poloneze a gazoductului Yamal-Europa.

- Peste 2,4 miliarde de tigarete de contrabanda au fost consumate in Romania in 2021**, desi nivelul traficului ilicit a scazut cu peste 6 puncte procentuale in ultimii 3 ani. De la inceputul anului, fortele de ordine au descoperit pe teritoriul Romaniei doua fabrici ilegale de tigari, cu produse din…