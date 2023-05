Sancțiunile occidentale paralizează companiile aeriene din Rusia Sancțiunile impuse de Occident industriei aeronautice ruse au condus la creșterea defecțiunilor și aterizarilor de urgența ale avioanelor din cauza lipsei suportului tehnic și a pieselor de schimb, potrivit publicației Novaia Gazeta, citate de presa franceza. Astfel, gradul de siguranța s-a deteriorat treptat. Companiile aeriene rusești depind in mare parte de avioane de fabricație occidentala. […] The post Sancțiunile occidentale paralizeaza companiile aeriene din Rusia appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

