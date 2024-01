Sancțiuni pentru întârzieri la înregistrarea facturilor în sistemul e-Factura Agenții economici au la dispoziție 5 zile lucratoare pentru a transmite facturile in sistemul national Ro e-Factura. Reprezentanții Administrației Județene a Finanțelor Publice Vrancea au anunțat ca, pana in luna martie, nu vor fi aplicate sancțiuni insa contribuabilii trebuie sa fie atenți și sa respecte termenele pentru transmiterea facturilor. Potrivit Codului Fiscal, de la 1 […] Articolul Sancțiuni pentru intarzieri la inregistrarea facturilor in sistemul e-Factura apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

