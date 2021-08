Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Prezidențiala va primi la rectificare 12,4 milioane de lei in plus, Serviciul Roman de Informații 116,9 milioane de lei, iar Serviciul de Informații Externe 17,2 milioane de lei, conform proiectul de rectificare bugetara. Documentul prevede o creștere a alocarilor catre ministerele și…

- Unde s-au dat cei mai mulți baniMinisterul Sanatații + 3.52 miliarde de leiMinisterul Finanțelor + 3 miliarde de leiMinisterul Dezvoltarii + 1.84 miliarde de leiMinisterul Investițiilor + 760 milioane de leiUnde s-au dat cei mai puțini baniMinisterul Apararii Naționale 0 leiMinisterul Afacerilor Interne…

- Potrivit pregatit de Ministerul de Finante, rectificarea bugetara va fi pozitiva. Ministerul Sanatatii va primi in plus peste 3,5 miliarde de lei, Ministerul Finantelor peste 3 miliarde de lei, iar Ministerul Dezvoltarii peste 1,8 miliarde de lei. Peste 7 milioane de lei va primi in plus si Ministerul…

- Rectificarea bugetara pe care o pregateste Executivul va fi pozitiva, potrivit draftului pregatit de Ministerul de Finante. Cele mai multe fonduri le va primi Ministerul Sanatatii, peste 3,5 miliarde de lei, urmat de Ministerul Fiantelor, pentru actiuni generale, si Ministerul Dezvoltarii. Reduceri…

- Membri ai USR reproșeaza ca reformele sunt blocate de situația din PNL, mai precis lupta pentru șefia partidului. Premierul a fost intrebat, fiind prezent la Ministerul Finanțelor, daca știe despre nemulțumirile partenerilor din coaliție și daca i s-a spus in fața despre asta. „Nu. Eu nu cred…

- Florin Cițu a transformat coaliția in opoziție, spunand ca a informat opoziția de revocarea lui Alexandru Nazare. Mai mult, in repetate randuri premierul a spus ca e nemulțumit de activitatea lui Nazare la „ministerul Sanatații”, in loc de „ministerul de Finanțe”."Cele mai intarziate proiecte sunt la…

- Alexandru Rafila, vicepreședinte al Camerei Deputaților, considera ca mutarea paturilor de la spitalele de stat catre cele private nu reprezinta decat o modalitate de finanțare a acestora din urma. Asta pentru ca spitalul privat beneficiaza de doua modalitați de a face bani: de la buget și prin coplata…

- Premierul Cițu amenința: ”Ministerele care nu fac reforma nu vor primi bani la rectificare”. Premierul Florin Cițu a anunțat ca nu a primit pana acum, din partea ministerelor, planuri de restructuare și reducere a cheltuielilor de presonal. ”Am cerut miniștrilor sa faca reforma in propria ograda. Poți…