- Președintele PSD Marcel Ciolacu il acuza pe Klaus Iohannis ca are „un plan unic: alegerile”, deși haosul sanitar a cuprins deja Capitala și Clujul. Președintele a spus ca alegerile vor avea loc pe 6 decembrie.

- "Iohannis nu se poate ridica la nivelul gravitații momentului pe care il traversam. Un președinte de țara ar fi dat romanilor un mesaj de incredere și speranța ca lucrurile sunt sub control. In schimb, Iohannis ramane și acum doar președintele PNL, care se lupta cu Opoziția și cetațenii, gasiți…

- Liderul social-democrat Marcel Ciolacu a transmis luni, dupa conferința de presa a președintelui Klaus Iohannis, ca șeful statului nu poate ridica la nivelul gravitații momentului prin care trece Romania.„Iohannis nu se poate ridica la nivelul gravitații momentului pe care il traversam. Un…

- Responsabilitatea pentru situația in care se afla astazi Romania aparține in integralitate Guvernului condus de Iohannis! Oricat de mult balet ar face președintele in fiecare miercuri, in incercarea disperata de a-i spala pe Orban și gașca sa de hoți și incompetenți. Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a reacționat…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca social-democrații sunt „o minoritate” și liberalii „au tot”: Guvern, Parlament, Cotroceni. Liderul social-democrat spune ca PNL trebuie sa iși asume ce se intampla și sa nu mai caute vinovați in alta parte. „In acest moment exista o majoritate in Parlament.…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a catalogat miercuri ca fiind „aberanta” decizia Guvernului de a ataca la CCR legea care respinge creșterea etapizata a alocațiilor pentru copii și care inseamna ca se vor dubla alocațiile.Citește și: SONDAJ CURS - Clasamentul partidelor la alegerile locale…

- Liderul interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a avut o reacție dura dupa declarațiile premierului Orban cu privire la plațile care trebuie facute catre populație. Pe pagina de Facebook a Partidului Social Democrat (PSD) a fost postat un mesaj cu reacția lui Ciolacu referitoare la amenințarile premierului…

- "Scenarii pentru copii, certitudini pentru pedofili! Iohannis și Guvernul Sau nu sunt in stare sa le spuna concret parinților cum vor invața copiii lor in acest an școlar. Ii amețesc insa cu scenarii. Puterea liberala nu are soluții clare pentru inceperea școlii, iar dovezile sunt faptul…