Sănătate: Este în regulă să mâncăm trei mese pe zi? Ideea ca ar trebui sa mancam trei mese pe zi este surprinzator de moderna, scrie BBC . Dar, cate mese pe zi sunt bune pentru sanatatea noastra? Probabil ca mancați trei mese pe zi – viața moderna este conceputa in jurul acestui mod de alimentație. Ni se spune ca micul dejun este cea mai importanta masa a zilei, la serviciu ni se acorda pauze de pranz, iar apoi viața sociala și de familie se invarte in jurul meselor de seara. Dar este acesta cel mai sanatos mod de a manca? Inainte de a lua in considerare cat de des ar trebui sa mancam, oamenii de știința ne indeamna sa ne gandim cand nu ar trebui… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

