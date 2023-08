Stiri pe aceeasi tema

- „Gatul tehnologic” este boala ce afecteaza majoritatea oamenilor din toata lumea in acest secol al digitalizarii și al dispozitivelor ca telefoane mobile, laptopuri. Cercetarile au demonstrat ca 10 țari sunt foarte afectate, printre care Statele Unite, unde numarul celor care sufera de „gat tehnologic”…

- Aproape 30 de turiști romani urmeaza sa fie evacuați din insula Rodos, cuprinsa de incendii de vegetație, a precizat Ministerul de Externe de la București. Ei au anunțat autoritațile romane ca se afla in afara oricarui pericol și vor parasi insula cu ajutorul autoritaților din Grecia. De altfel, autoritațile…

- Șeful celei mai mari companii de IT din Rusia a fost gasit mort in birou. Anton Cherepennikov avea 40 de ani, potrivit Antena3 CNN.Cauza preliminara a acestuia este stop-cardiac, a declarat serviciul de presa al companiei pentru TASS. Presa din opoziția din Rusia scrie ca avea legaturi cu serviciile…

- Ajuns de marți in Statele Unite, Leo Messi (36 de ani) va fi prezentat duminica de Inter Miami. In așteptarea startului, campionul mondial incearca sa aiba o viața normala, mai liniștita ca la Paris, fiind vazut cu soția și cei trei baieți in timp ce facea cumparaturi de la supermarket. Dupa doi ani…

- Statele Unite au fost mult timp apreciate drept cel mai important campion al ordinii mondiale liberale, un cadru sofisticat de reglementari, standarde și instituții care s-a materializat in urma celui de-al Doilea Razboi Mondial și a proliferat dupa sfarșitul Razboiului Rece. Americanii și-au folosit…

- Imagini neobisnuite in Statele Unite. Zeci de stupi au fost pusi pe spitale, tribunale, biblioteci si oficii postale. Guvernul a inceput un program prin care vrea sa tranforme acoperisurile cladirilor guvernamentale in oaze de sanatate. Albinele sunt un indicator al poluarii, ajuta la polenizarea parcurilor…

- Americanii au lansat primul test uman al unei pilule care inverseaza efectele radiației nucleare, alimentand temerile din ce in ce mai mari cu privire la izbucnirea unui razboi nuclear. Medicamentul ar urma sa fie disponibil in 2024. Primul test uman al unei pilule care inverseaza efectele intoxicației…