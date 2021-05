Stiri pe aceeasi tema

- Charles Grodin s-a facut remarcat cu roluri in comedii precum "Beethoven", a murit la varsta de 86 de ani, la domiciliul sau din Wilton, in estul Statelor Unite, a anuntat fiul acestuia, Nicholas, marți, 18 mai, potrivit Agerpres, care citeaza AFP. Actorul suferea de cancer de maduva osoasa.Grodin a…

- Dukakis, care a jucat, de asemenea, in filme precum "Look Who's Talking" si "Mr. Holland's Opus", a decedat in locuinta sa din orasul New York."Iubita mea sora, Olympia Dukakis, a murit in aceasta dimineata in orasul New York", a scris fratele ei, Apollo, care a confirmat decesul actritei pe pagina…

- S-au dat premiile Oscar 2021, se pregatesc deja cele din 2022. Steven Spielberg a lansat, ieri, trailerul noii versiuni a filmului „West Side Story”. Criticii spun ca producția se prefigureaza deja ca un potential candidat la premiile Academiei Americane de Film de anul viitor. Poți vedea in trailer…

- Designerul american Michael Kors a sarbatorit marti 40 de ani de la lansarea firmei omonime cu o parada dedicata Broadway-ului, in care a prezentat noua sa colectie toamna-iarna 2021 si la care au participat top modele precum Naomi Campbell, Helena Christensen sau Bella Hadid, relateaza EFE. Kors…

- Adrien Brody s a nascut la data de 14 aprilie 1973.Actorul american Adrien Nicholas Brody a obtinut Premiul Oscar pentru cel mai bun actor in anul 2003, ca urmare a interpretarii rolului principal din filmul Pianistul, in regia lui Roman Polanski. Brody s a nascut in Woodhaven, Queens, New York, fiul…

- Actorul american George Segal, nominalizat in 1967 la premiul Oscar pentru cel mai bun actor in rol secundar pentru interpretarea sa din filmul "Who's Affraid of Virginia Woolf?", a murit marti in California, la varsta de 87 de ani, a anuntat site-ul Deadline.com, potrivit AFP. George…

