Samsung va cere bani pentru funcţiile de AI de pe smartphone-urile companiei Samsung si-a prezentat noua serie de flagship-uri, care reprezinta si unele dintre primele smartphone-uri de pe piata cu functii extinse de AI preinstalate. Compania coreeana a colaborat in acest sens cu Google si foloseste pentru aceste functii limbajul Gemini, creat de gigantul american si bunul partener al Samsung. Insa, cu steluta si font mic, producatorul coreean a notat in dreptul functiilor de AI ca acestea vor fi oferite gratuit doar pana la finele anului viitor. Dupa aceea, utilizatorii, care, intre timp, se vor obisnui si vor ajunge sa aprecieze functionalitatile respective, vor trebui,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

