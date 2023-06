Samsung şi-ar putea prezenta noile smartphone-uri pliabile în iulie Site-ul oficial Samsung a gazduit, pentru putin timp, un comunicat de presa prin care anunta organizarea unui eveniment Unpacked pe finalul lunii iulie. Este posibil ca, la fel ca in alte ocazii, cei de la Samsung sa se fi grabit cu publicarea comunicatului, pentru ca, intre timp, acesta a disparut. Comunicatul, care continea inclusiv citate ale oficialilor Samsung despre dispozitivele pliabile, nu oferea o data exacta pentru organizarea evenimentului, dar spunea ca acesta va avea loc in Seul – va fi pentru prima oara cand acest eveniment va avea loc in capitala Coreei de Sud. O informatie care… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

