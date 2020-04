Samsung, Google si Apple sunt cele mai inovatoare branduri pentru romani in 2020 Samsung, Google si Apple au fost desemnate de catre romani cele mai inovatoare branduri de tehnologie in 2020. Studiul a fost realizat pentru revista Biz de Unlock Market Research, in luna martie 2020. Top 10 este completat de Microsoft, Huawei, HP, Philips, Sony, Lenovo si LG.



Tehnologia este integrata in toate aspectele vietii noastre, iar gadgeturile au devenit omniprezente. Inovatia este un diferentiator cheie in acest domeniu, iar obiectivul studiului realizat pentru Biz a fost masurarea perceptiei consumatorilor pentru marcile de tehnologie cu care interactioneaza in viata de zi… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana va gazdui, incepand de vineri si pe tot parcursul weekendului, evenimentul paneuropean #EUvsVirus Hackathon, avand drept scop dezvoltarea de solutii inovatoare menite sa combata epidemia de coronavirus. Desfasurat sub patronajul comisarului pentru inovare, cercetare, cultura, educatie…

- Criza coronavirusului a generat o creștere semnificativa a nivelului de supraveghere a populației peste tot in lume, in dictaturi, dar și in democrații, inclusiv in Romania. Organizațiile pentru drepturile omului, citate de The Guardian, avertizeaza ca aceste masuri vor fi in unele cazuri greu de retras.Guvernele…

- Analiza: Jumatate de milion de salariati din Romania vor lucra de acasa cel putin doua luni Aproximativ 500.000 de salariati din Romania care activeaza in domenii precum IT, telecomunicatii, servicii de externalizare, consultanta sau servicii financiare vor lucra cu precadere de acasa pentru o perioada…

- Incepand cu 17 Martie, CreditPrime, un important furnizor de credite online in Romania, ofera reduceri substanțiale de plata a imprumuturilor clienților care se confrunta cu dificultați financiare cauzate de pandemia Covid 19.

- TELESCOALA // Orarul saptamanii pentru clasa a VIII-aLuni, 16 martieOra 9:00 Limba si literatura romana - “Propozitiile subordonate”Ora 9:30 Matematica - “Sisteme de ecuatii-metoda substitutiei”Marti, 17 martieOra 9:00 Limba si literatura romana – Notiuni de sintaxa frazei. Notiuni de morfologieOra…

- Inegalitatea "scapata de sub control" erodeaza increderea in societatile democratice si faciliteaza ascensiunea regimurilor autoritare si anti-imigratie, se arata intr-un nou raport al Organizatiei Natiunilor Unite, citat de Washington Post. Solutii ca plase sociale de siguranta robuste, redistribuirea…

- Ambasadorul Israelului in Romania, David Saranga, a declarat marti, dupa o vizita pe care a facut-o la Regia Autonoma Judeteana de Apa (RAJA) Constanta, ca tara noastra trebuie sa asigure viitorul resurselor de apa pe care le are momentan, compania constanteana de apa, prin calitatea serviciilor oferite,…