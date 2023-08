Samsung Galaxy S24 va sosi cu o ramă din titaniu şi aflăm specificaţii în plus Acum ca si-a lansat pliabilele principale, Samsung se pregateste de urmatorul ciclu de telefoane flagship, cele din 2024. Fruntas va fi modelul Galaxy S24 Ultra, care aflam ca va sosi cu o rama din titaniu. Nu e singurul leak cu privire la specificatii, despre care scriem mai jos. Samsung Galaxy S24 Ultra e asteptat sa debuteze in ianuarie sau februarie 2024, iar pe langa rama din titaniu ar urma sa aduca si o camera cu zoom optic 5X pe langa cea cu zoom optic 10X, cea periscop. Pentru o perioada am crezut ca o va pierde pe cea secundara, iar acum aflam ca trecem de la una cu zoom 3X la una cu… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Samsung tocmai a prezentat cele mai noi telefoane pliabile din portofoliul sau, Galaxy Z Flip 5 și Galaxy Z Fold 5, alaturi de noua serie de tablete și de smartwatch-uri Galaxy Watch6. Samsung Galaxy Z Flip 5 Samsung Galaxy Z Flip 5 va fi probabil starul noii serii, pentru ca vine cu cea mai importanta…

- Dupa ce am aflat ca noul telefon midrange Galaxy S23 FE va folosi un procesor Exynos 2200 si nu un Snapdragon, acum se pare ca si Galaxy S24 va merge pe aceeasi ruta. Chiar daca azi e ziua dedicata lui Galaxy Z Fold 5 si Z Flip 5, iata ca zvonurile despre S24 sunt in floare. Revin putin la S23 FE pentru…

- In doar cateva zile, pe 29 iunie ASUS va prezenta noul sau flagship, telefonul ZenFone 10. Acesta va ramane la abordarea mignona a predecesorului, va pastra si spatele rugos si camera duala. Azi aflam noi specificatii ale sale si vedem imagini proaspete cu el. Deja am vazut randari cu ZenFone 10 care…

- OnePlus isi va lansa primul telefon pliabil in august si e vorba aici despre OnePlus V Fold, nume confirmat deja de multiple scapari. Acum vedem si o serie de randari cu terminalul, care fac lumina cu privire la designul sau. Pe parcursul ultimelor scapari consensul a fost ca telefonul va fi unul si…

- OnePlus e cea mai noua companie din domeniul pliabilelor si isi va lansa primul sau astfel de telefon in al treilea trimestru al acestui an. Aflam acum ca OnePlus Fold debuteaza la New York in august. Informatia vine de la o sursa bine conectata, care nu prea da gres cu zvonurile. Inseamna ca OnePlus…

- ASUS e poate ultimul nume mare care nu a lansat inca un flagship Android in 2023. Azi am descoperit o recapitulare a specificatiilor sale, ale unui posibil ZenFone 10, care includ o camera de 200 MP, dar si un pret. Se pare ca ASUS ZenFone 10 va costa 749 de dolari si va sosi cu un ecran de 6.53 inch,…

- OnePlus 11 a debutat in Europa in martie 2023, fara a primi o versiune Pro sau vreuna Ultra. OnePlus pare a isi pastra resursele pentru doua modele pliabile, un Flip si un Fold, dar azi aflam ca a lucrat deja si la OnePlus 12. Se pare ca OnePlus 12 va debuta in luna decembrie si asta deoarece OnePlus…

- Unul dintre cele mai asteptate telefoane ale anului 2023 este Nothing Phone (2), poate si pentru ca spre deosebire de predecesor va juca in segmentul flagshipurilor si nu al telefoanelor midrange. Ei bine azi avem in sfarsit o perioada de lansare. Carl Pei, CEO-ul si fondatorul Nothing a confirmat ca…