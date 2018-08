​Noul Samsung Galaxy Note 9 costa ”la liber” 4.600 de lei in varianta de 128 GB și 5.800 lei in versiunea cu 512 GB stocare, a anunțat magazinul online Quickmobile. Samsung a lansat pe 9 august Galaxy Note 9, telefon cu ecran de 6,4 inci și baterie de 4.000 mAh. Samsung spera sa atraga publicul tanar. dar prețul ridicat va fi un obstacol. Compania nu da cifre de vanzari pentru fiecare model, insa estimarile indica faptul ca au fost livrate intr-un an 10 milioane de Galaxy Note 8.