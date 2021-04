Stiri pe aceeasi tema

- Normal este ca o institutie publica de control si reglementare sa nu intervina in cerere si oferta, ci piata sa se regleze singura, a declarat, luni, Laszlos Gyerko, consilier de concurenta in cadrul Consiliului Concurentei, conform Agerpres. "Acest an a fost mai complicat, mai iesit din comun,…

- ASUS Republic of Gamers a anunțat ROG Phone 5, ROG Phone 5 Pro și ROG Phone 5 Ultimate, cele mai recente ediții din gama telefoanelor de gaming ASUS. Seria ROG Phone 5 este bazata pe platforma de top Qualcomm Snapdragon 888 5G, ce dispune de comunicații 5G și funcțiile Qualcomm Snapdragon Elite Gaming.…

- Consiliul Concurentei are in derulare o investigatie privind un posibil comportament anticoncurențial al unor companii care activeaza pe piața comercializarii și execuției mijloacelor de semnalizare rutiera din Romania. Autoritatea de concurența are indicii ca 15 companii, care au participat la procedura…

- Segmentul mid-range este cel care reprezinta cel mai bine piața din Romania și nu numai. Cand te gandești la grosul vanzarilor la nivel mondial, te gandești in primul rand la telefoanele care fac parte dintr-o gama de preț ceva mai accesibila, o piața unde cei mai importanți jucatori duc batalii grele…

- ”Declansarea procedurii de investigatie este, asa cum a precizat si Ministerul Energiei, o etapa in procesul de analiza a Planului de Restructurare a CE Oltenia trimis de Romania la Comisia Europeana. In aceasta etapa, Comisia Europeana evalueaza si cere clarificari suplimentare in privinta unor elemente…

- "Ghidul privind conformarea cu regulile de concurenta de catre asociatiile de companii este acum disponibil, pe pagina web a autoritatii de concurenta. Consiliul Concurentei a elaborat ghidul cu scopul de a creste gradul de constientizare in ceea ce priveste conformarea cu normele din domeniul concurentei…

- ​Companiile eliminau concurența dintre ele în cadrul licitațiilor pentru a adjudeca masa lemnoasa la cel mai mic pret posibil, de cele mai multe ori, în detrimentul statului care încasa mai puțini bani, susține Consiliul Concurenței, care a anunțat marți ca a amendat cu aproximativ…

- Consiliul Concurentei a anuntat marti ca a sanctionat cu amenzi in valoare totala de 41,25 milioane lei (aproximativ 8,47 milioane euro) Asociatia Societatilor Financiare din Romania (ALB) si 16 companii membre ale acesteia pentru incalcarea legislatiei in domeniul concurentei, prin participarea la…