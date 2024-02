Stiri pe aceeasi tema

- Prețuri umflate la televizoare și telefoane mobile. eMag, Altex, Flanco și Samsung, amendate de Consiliul Concurenței Prețuri umflate la televizoare și telefoane mobile. Patru companii specializate in comertul produselor electronice au fost amendate de Consiliul Concurentei cu suma de 123 de milioane…

- Consiliul Concurenței a amendat cu 123 de milioane de lei Altex, Flanco, Emag și Samsung Romania, pentru o ințelegere anticoncurențiala pe piața televizoarelor și a telefoanelor mobile, din care au rezultat prețuri mai mari pentru clienți. Conform Consiliului Concurenței, “ințelegerea anticoncurențiala…

- Consiliul Concurenței a amendat cu 123 de milioane de lei Altex, Flanco, Emag și Samsung Romania, pentru o ințelegere anticoncurențiala pe piața televizoarelor și a telefoanelor mobile, din care au rezultat prețuri mai mari pentru clienți. Citește și Bancnote false puse in circulatie in Romania. Ce…

- Cred ca deja știm cu toții ca inconștiența e la orice colț, mai ales cand vorbim de șoferii care aleg sa se urce beți la volan, fara sa le pese ca prin gestul lor pot pune viața celorlalți in pericol. Aici nu vorbim despre cei care consuma o bere și se urca la volan, nu ca asta ar fi o fapta mai puțin…

- Guvernul a insistat sa mențina plafoanele la energia electrica și gaze naturale in forma stabilita in primavara lui 2022, in plina criza energetica, deși era evident ca nivelul acestora nu mai are nicio legatura cu evoluția prețurilor din ultima perioada. Pe piețele spot internaționale, prețurile la…

- Curtea de Apel Galați l-a condamnat definitiv, in 16 ianuarie, pe un barbat la opt luni de inchisoare cu suspendare pentru inșelaciune.Anchetatorii au stabilit ca. in luna septembrie 2019, individul a indus in eroare o persoana care se aratase interesata de achiziționarea unui telefon mobil Samsung…

- Compania Meta are vești proaste pentru posesorii mai multor modele de telefoane. WhatsApp va deveni indisponibil de la 1 ianuarie pentru anumite marci de smartphone din cauza noilor modificari care vor fi implementate.

- WhatsApp , cea mai populara aplicație de mesagerie, testeaza o noua funcționalitate care permite utilizatorilor sa-și protejeze conversațiile private folosind un cod secret. Aceasta opțiune, disponibila in cea mai recenta versiune beta pentru Android, ofera o modalitate suplimentara de securizare a…