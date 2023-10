Stiri pe aceeasi tema

- Pe masura ce Uniunea Europeana planuieste o noua reglementare pentru a restrange deseurile textile in bloc, H&M a spus ca este ”parte a problemei” si ca modul in care este produsa si consumata moda trebuie sa se schimbe. Colectia de imbracaminte pentru femei ”PRE-LOVED”, de la magazinul H&M Regent Street,…

- Destinațiile estivale cele mai populare au fost orașele din Europa. Conform datelor Kiwi.com, numarul de rezervari facute de romani pentru lunile iunie, iulie și august ale acestui an a crescut cu peste 39% fața de numarul rezervarilor pentru vara anului 2022. Destinațiile pentru vacanța de vara alese…

- Ediția din acest an a festivaului Eufonia este structurata pe doua capitole: Eufonia Masterclass (21 – 28 august 2023) și Eufonia Baroque Academy (31 august – 8 septembrie 2023). In cadrul festivalului vor canta artiști din 10 țari (Australia, Coreea de Sud, Spania, Elveția, Taiwan, Germania, Franța,…

- Cu 2,8 milioane de milionari (in dolari) in 2022, adica 4,8% din milionarii lumii, Franta a depasit in acest an Japonia, aflata acum pe locul al patrulea, cu 2,7 milioane de milionari. Cu toate acestea, Franta se afla inca la mare distanta de primele doua tari din clasament, Statele Unite si China.…

- Franta ocupa in prezent locul trei lume dupa numarul milionarilor, potrivit editiei din 2023 a raportului World Wealth Report, realizat anul acesta in comun de bancile elvetiene Credit Suisse si UBS, relateaza Le Figaro.Cu 2,8 milioane de milionari (in dolari) in 2022, adica 4,8% din milionarii…

- Casatoriile care se incheie prin divorț in Romania dureaza in medie 14,5 ani. Este a 17-a țara europeana cu cea mai mare durata medie, conform unei estimari independente facuta de echipa site-ului de matrimoniale SugarDaters . Al treilea an de casatorie este cel care inregistreaza cel mai mare numar…

- Seful Disney, Bob Iger, a facut mai multe anunturi importante cu ocazia celei mai recente conferinte cu investitorii. Printre altele, acesta a anuntat lansarea in Europa a versiunii cu reclame a Disney+. Versiunea cu reclame a serviciului Disney+ va fi lansata in Europa in luna noiembrie, unde va fi…