Samsung a lansat seria Galaxy S24 Asa cum era de asteptat, cel putin pe partea de hardware, sunt putine schimbari fata de anul trecut. Printre cele mai notabile se numara cadrul de titanium de la S24 Ultra si ecranul care este mai plat decat de obicei. S24, cu ecran FHD de 6,2 inch, si S24+, cu ecran QHD de 6,7 inch, folosesc acelasi sistem foto compus din trei camere: 50MP wide, 10MP telephoto (3X zoom optic) si 12MP ultrawide. De partea cealalta, S24 Ultra va avea un ecran QHD de 6,8 inch, cu trei camere foto: 200MP wide, 10MP tele si 12MP ultrawide. Aici zoom-ul optic va ajunge la 10X. S24 si S24+ vor folosi chipset-uri Exynos… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mai devreme decat o facea in alti ani, Samsung si-a prezentat noua serie de flagship-uri Galaxy S24. Asa cum era de asteptat, cel putin pe partea de hardware, sunt putine schimbari fata de anul trecut. Printre cele mai notabile se numara cadrul de titanium de la S24 Ultra si ecranul care este mai plat…

- Realitatea virtuala a avut un start destul de lent in industria tech, dar in ultimii doi ani am vazut o popularizare destul de rapida. Asta se vede și atunci cand pleci urechea la noutați și observi ca incetul cu incetul, se formeaza o lupta și pe acest segment, iar unde-și baga Apple coada, clar este…

- Samsung a decis sa nu se mai lupte cu zvonurile și a anunțat data de lansare oficiala a seriei Samsung Galaxy S24. Astfel, vom avea parte de un eveniment Unpacked, care va avea loc pe 17 ianuarie și nu va introduce doar cele mai noi telefoane ale producatorului sud-coreean, ci și ceea ce se numește…

- Galaxy A55 nu pare in acest moment un smartphone pe care foarte mulți utilizatori il așteapta, insa va fi cu siguranța unul dintre cele mai bine vandute modele ale anului urmator. Astfel, informațiile despre procesorul pe care il va integra sunt destul de importante pentru publicul larg, intrucat acesta…

- Avand in vedere cat de aproape este debutul seriei Galaxy S24 , nu este de mirat ca incep sa apara și detalii despre capabilitațile software noi pe care noile telefoane le vor primi. Acestea vor fi incluse in OneUI 6.1, versiunea interfeței proprietare Samsung care va fi livrata cu noile telefoane,…

- Google a lansat Gemini, cel mai capabil model de inteligenta artificiala. Ințelege raționamente complexe mai bine decat un om Google a lansat Gemini, cel mai capabil model de inteligenta artificiala. Se anunța a fi ceva nemaivazut: poate ințelege nuanțele și raționamente complexe mai bine decat un om…

- Grupul Alphabet a lansat miercuri cel mai avansat model al sau de inteligenta artificiala (AI), o tehnologie care este capabila sa prelucreze diferite forme de informatii, cum ar fi video, audio si text.

- Dupa primele imagini „realiste” cu Galaxy S24 Ultra, realizate pe baza planurilor scapate pe internet, avem acum și informații despre data la care am putea sa vedem, in premiera noile flagship-uri Samsung. Se pare ca Samsung se concentreaza mult pe piața din SUA in ultima perioada, iar lansarea noilor…