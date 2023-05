Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Municipiului Sighetu Marmației informeaza ca sambata, 13 mai, in intervalul orar 09:15-14:00, cu ocazia desfașurarii Pelerinajului Național la Cimitirul saracilor, circulația autovehiculelor va fi restricționata dupa cum urmeaza: Strada Bogdan Voda (de la Primarie) – strada Traian – Piața Libertații…

- Prefectul Radu Roca alaturi de subprefecții Altfatter Tamas și Romeo Pop și de directorul de Cancelarie, Radu Iancu au participat azi la manifestarile dedicate Zilei Independenței de Stat a Romaniei. Prefectul Radu Roca a dat citire mesajului transmis de premierul Nicolae -Ionel Ciuca cu prilejul Zilei…

- Pianistul George Todica, castigator al premiului al II-lea la Concursul international "George Enescu" - editia 2022, va interpreta un program cu opusuri celebre semnate de Enescu, Ravel, Rahmaninov si Chopin, pe 13 mai, in Sala Mare a Ateneului Roman.Proiectul "Mostenitorii Romaniei muzicale" este…

- Primarul municipiului Satu Mare, Kereskenyi Gabor, s-a intalnit cu reprezentanții societaților care iși desfașoara activitatea in zona Pieței Libertații. Discuțiile au vizat modul in care decurge proiectul privind modernizarea și extinderea traseului pietonal și velo din Centrul Vechi al orașului. Lucrarile…

- Satmarenii sunt invitați sa participe la manifestarile dedicate sarbatoririi a 104 ani de la “Intrarea Armatei Romane in municipiul Satu Mare”. Suita de evenimente va avea loc in data de 19 aprilie, incepand cu ora 12.00, la “Monumentul Eroului Necunoscut” in Piața Libertații nr. 9.

- De luni, 3 aprilie, incep lucrarile la pasajul de pe strada Mihai Viteazul (peste strada Fermelor). Circulația va fi restricționata, in prima faza, pe partea dreapta a pasarelei (spre ieșirea din oraș). Pentru circulația rutiera vor ramane doua benzi disponibile, cate o banda pentru fiecare sens. Dupa…

- Contractul de promovare culturala de circa 10 milioane de euro prin care vor fi adusi influenceri straini in Romania pentru a fi promovata turistic ca destinatie culturala in reviste si publicatii din strainatate, printre care si National Geographic, a fost semnat. Anunțul a fost facut de secretarul…