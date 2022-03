Sâmbătă are loc finala națională Eurovision 2022. Care sunt artiștii ce vor să ne reprezinte Sambata are loc finala naționala Eurovision 2022. Ei sunt cei 10 artiști ajunși in semifinala și care vor sa ne reprezinte la finala de la Torino, Italia. Alex Parker & Bastien – “All this love”, Andrei Petruș – “Take me”, Cream, Minodora și Diana Bucsa – “Romania mea”, Dora Gaitanovici – “Ana”, Gabriel Basco – “One night”, Kyrie Mendel – “Hurricane”, MOISE – “Guilty”, Petra – “Ireligios”, Vanu – “Never give up” și WRS – “Llamame” vor intra iar sub semnul competiției pentru finala ce va avea loc intre 10 și 14 mai, la Torino. Fetele Elenei Carstea, militare in armata americana. ”Asta au vrut sa… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

