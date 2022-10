Sam Fender a lansat single-ul Wild Grey Ocean

Stiri pe aceeasi tema

- Adriana Gavrila lanseaza prima ei piesa, „Cine te crezi?” in care vorbește despre iubire neimplinita. Artista adreseaza ironica intrebare „cine te crezi?” fostei persoane iubite in dorința de a da timpul inapoi pentru a se intoarce la clipele inițiale de iubire, insa iubirea lor nu s-a materializat…

- Dora Gaitanovici continua seria pieselor inspirate din folclor, cu inserții mitice și lanseaza piesa „Moldoveanu”, cea de-a treia piesa de pe albumul care urmeaza sa fie lansat in aceasta toamna. Noul single vine in urma pieselor „Ana”, primul single lansat de pe album, care a devenit un adevarat succes…

- Berre a lansat single-ul „Better Off Alone”. Berre Vandenbussche (21 de ani) a inceput sa inregistreze cover-uri ale artiștilor sai preferați in propriul sau garaj și intr-o parcare de langa casa parinților sai. Interpretarile sale emoționante ale melodiilor indragite l-au facut remarcat, iar cand a…

- Aidan Bissett single-ul “Tripping Over Air”. Piesa este scrisa impreuna cu Captain Cuts (Walk The Moon, Lennon Stella) și David Charles Fisher. “Tripping Over Air” s-a reunit dupa ce fata pe care o vedeam mi-a spus ca, de obicei, nu se va vedea cu un tip ca mine”, explica Aidan Bissett. „Chiar daca…

- Cliff Scholes lanseaza marți, 6 august, „Break Away”, o piesa care ne introduce intr-o relație ajunsa la final, cu resentimente și dorința puternica de a merge mai departe, pe drumuri diferite. „Break Away” este genul de piesa care transmite o energie specifica muzicii dance, alaturi de un mesaj care…

- La 19 ani de la lansare, Radu Sirbu prezinta primul remix cu clip al hitului internațional „Dragostea din Tei”. Melodia trupei O-Zone a ajuns in topurile din toata lumea și a fost preluata inclusiv de vedete precum Rihanna și T.I. „Vrei sa pleci dar nu ma, nu ma iei/ Nu ma, nu ma iei, nu ma, nu ma,…

- Poppy Ajudha a lansat piesa “NO!”. Sfidator și propulsiv, single-ul „NO!” se aduna in jurul mesajului esențial de prețuire a autonomiei și a granițelor noastre intr-o lume care incearca din ce in ce mai mult sa le darame. Reprezinta prima melodie de la Poppy de la lansarea albumului ei de debut The…

- Daca in urma cu cateva zile, Nicki Minaj a fost desemnata laureatul Video Vanguard Award de anul acesta la MTV Video Music Awards, iar in weekend, ea a cantat cu Drake și Lil Wayne la un spectacol de reuniune Young Money, acum artista lanseaza piesa “Super Freaky Girl”. Piesa “Super Freaky Girl” include…