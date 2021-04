Stiri pe aceeasi tema

- Salvele de tun marcheaza evenimente semnificative in istoria Marii Britanii si au fost folosite inclusiv pentru a marca moartea reginei Victoria in 1901 și a lui Winston Churchill in 1965, a notat BBC . 41 de salve de tun, cu o cadența de una pe minut, se vor auzi cu incepere de la ora locala 12:00…

- Nicolae al Romaniei, nepotul Regelui Mihai, iși amintește relația apropiata dintre Familia Regala a Marii Britanii și cea a Romaniei, și cum a realizat dimensiunea familiei din care face parte la o vizita la Castelul Windsor, acum 21 ani. Nicolae transmite condoleanțe Familiei Regale engleze.…

- „Sunt profund indurerat de vestea plecarii in eternitate a Alteței Sale Regale Principele Philip, Ducele de Edinburg, la naștere prinț al Greciei și al Danemarcei, ruda de sange, prin bunicul meu, Regele Mihai al Romaniei.In memoria mea este extrem de viu momentul de acum 21 de ani cand, impreuna cu…

- Familia Regala a Romaniei si-a exprimat, vineri, "nespusa tristete" la moartea Principelui Philip, Ducele de Edinburg, sotul Reginei Elisabeta a Marii Britanii. "Majestatea Sa Custodele Coroanei si ASR Principele Consort, alaturi de intreaga Familie Regala, au aflat cu nespusa tristete vestea trecerii…

- Familia Regala a Romaniei reactioneaza la vestea mortii printului consort Philip, sotul Reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii. "Majestatea Sa Custodele Coroanei și ASR Principele Consort, alaturi de intreaga Familie Regala, au aflat cu nespusa tristețe vestea trecerii la cele veșnice a…

- A murit prințul Philip, soțul Reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, informeaza Palatul Buckingham. Prințul avea 99 de ani și a fost internat in spital in ultimele luni.Ducele de Edinburgh a fost alaturi de regina in cele mai grele momente ale domniei sale de 69 de ani, cea mai lunga din istoria…