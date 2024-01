Stiri pe aceeasi tema

- 9 persoane au fost implicate intr-un accident rutier produs pe A1, la km 245, pe sensul de mers Sibiu - Sebes, fiind activat Planul Rosu de interventie, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Sibiu.

- Trei oameni au fost raniți duminica dimineața in urma unui accident in care au fost implicate doua tramvaie in intersecția de la Lizeanu, pe Bulevardul Ștefan cel Mare din Capitala. Victimele sunt cei doi vatmani și un pasager. In accident a fost implicat un tramvai nou, Astra Imperio.

- In cursul noptii de 15 spre 16 decembrie a.c., in jurul orei 02:00, politistii din cadrul Politiei Orasului Costesti au fost sesizati cu privire la faptul ca, pe DN 65A, a avut loc un accident rutier grav.Potrivit IPJ Arges, din verificarile preliminare efectuate de politistii din cadrul Formatiunii…

- Un barbat de 63 de ani din judetul Alba a decedat, iar alte trei persoane au fost ranite intr-un accident produs, joi dupa-amiaza, pe raza localitatii Rieni, pe drumul national DN 76, si in care au fost implicate un camion, o furgoneta si un autoturism.

- Un accident tragic a avut loc, azi noapte, pe drumul comunal DC 65, care face legatura intre localitatile Dumbraveni si Bursuceni, Suceava. In accident au fost implicate doua autoturisme, in care se aflau patru persoane. Cele doua mașini s-au ciocnit frontal. O tanara de 24 de ani, care conducea unul…

- Un tanar de 29 de ani din Galicea Mare și-a pierdut viața intr-un accident in comuna Maglavit. Acesta a pierdut controlul unei autoutilitare. Tanarul nu poseda permis de conducere. La data de 04 noiembrie a.c., ora 03.27, politistii Poliției Municipiului Calafat au fost sesizati cu privire la producerea…

- Cel putin 35 de persoane au murit, iar alte 53 au fost ranite sambata, intr-un accident in lant pe un drum care asigura o legatura... The post Accident in lanț, pe autostrada. Cel puțin 35 de oameni au murit și 53 au fost raniți pe o șosea ce face legatura intre Cairo și Alexandria appeared first on…

- Tanarul in varsta de 24 de ani care sambata seara a intrat intr-o depasire neregulamentara, la iesirea din orasul Gherla catre Dej, provocand un accident in urma caruia doi oameni au murit, a fost retinut, scrie news.ro.Politistii care constatasera ca barbatul avea alcoolemie de 0,60 miligrame la…