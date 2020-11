Stiri pe aceeasi tema

- Incendiu la un adapost de animale din Cernavoda. In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in localitatea Cernavoda, judetul Constanta.Din primele informatii, este vorba despre un incendiu la un adapost de animale produs pe strada Medgidiei.…

- Ziarul Unirea ȘTIREA TA| Nepasare la adapostul de caini fara stapan din subordinea Primariei Alba Iulia: „Dezumanizarea ne-a cuprins pe toți ca națiune” Un albaiulian care iși dorea sa adopte un cațel de la adapostul de caini fara stapan din subordinea Primariei Alba Iulia spune ca s-a trezit ca se…

- Scene dramatice suprinse de camere de supraveghere pe o strada din Navodari. Un copil a fost mușcat, in plina zi, de doi caini fara stapan. Animalele au sarit pe el și l-au mușcat de mai multe ori.

- Intervenție contra cronometru pentru salvatorii bistrițeni. Un barbat iși curața fantana, moment in care au cazut pietre peste el. Incidentul a avut loc in Domnești. Un apel la 112 solicita intervenția salvatorilor in localitatea Domnești, comuna Marișelu. Un barbat a coborat intr-o fantana, pentru…

- Salvatorii bistrițeni au reușit extragerea unui barbat dintr-o fantana, dupa ce bolovanii din construcția acesteia s-au surpat și l-au acoperit in totalitate. Incidentul s-a petrecut, vineri, in localitatea Domnești. Un barbat fost surprins de pietre in timp ce curața, vineri, o fantana in localitatea…

- Angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgența au efectuat o misiune neobișnuita pentru localnicii satului Taraclia, raionul Caușeni. Salvatorii au demontat și coborat de la inalțimea de 29 m o cruce care risca sa cada in orice moment, dupa ce s-a dezmembrat in urma vanturilor și reprezenta…

- Politistii covasneni au aplicat sanctiuni contraventionale in valoare de 40.000 de lei la un adapost de caini fara stapan din municipiul Sfantu Gheorghe, iar Directia Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) a dispus transportarea animalelor in alte adaposturi, dupa ce a constatat…

- Salvatorii intervin de urgenta in statiunea Venus.In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in statiunea Venus.Din primele informatii, este vorba despre un barbat in perocil de inec, in dreptul plajei Bali. La locul accidentului au fost…