Salvatorii au găsit grupul de alpiniști dispărut în munții Kabardino-Balkaria Salvatorii au gasit grupul de turiști din regiunea Moscovei care a disparut in Munții Kabardino-Balkaria, a declarat serviciul de presa al Ministerului Situațiilor de Urgența pentru RIA Novosti. "La ora 13.40, ora Moscovei, salvatorii au ajuns la grupul de turiști, ei nu au nevoie de ajutor", se spune in mesaj, relateaza Noi.md. Conform datelor preliminare, al alpiniști nu funcționa corect apa Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

