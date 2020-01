Stiri pe aceeasi tema

- Australia a profitat sambata de o usoara scadere a temperaturilor in sud-estul tarii pentru a controla peste o suta de incendii care devasteaza regiunea, dupa o noua zi de canicula in ajun care a provocat fuziunea mai multor focare, relateaza EFE. Vineri noapte, trei focare s-au unit creand un "mega-incendiu"…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza, miercuri, ca sunt in continuare in vigoare alertele privind condiții severe de producere a incendiilor pentru Australia de Vest și Australia de Sud. Canberra, capitala țarii ramane cea mai afectata de poluarea cu fum, a mai precizat instituția.„Ministerul…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza miercuri ca in Australia se mentin starea de dezastru in statul Victoria, starea de urgenta in statul New South Wales si alerta pentru teritoriul capitalei australiene - Canberra in urma evenimentelor majore provocate de incendiile de vegetatie. Totodata,…

- ​Cerul s-a facut roșu ca sângele deasupra unor zone din sud-estul Australiei, duminica, în timp ce oamenii cautau un refugiu din calea incendiilor. Un pompier a descris ultimele 24 de ore drept "una dintre cele mai grave zile ale noastre vreodata", potrivit CNN.Imaginile…

- Alte doua persoane au fost gasite decedate, iar cinci sunt date disparute dupa ce incendiile de vegetatie violente din sud-estul Australiei s-au intensificat marti, au confirmat autoritatile, citate de agentia DPA. Doua persoane, tata si fiu, au murit in timp ce incercau sa isi protejeze…

- Alte doua persoane au fost gasite decedate, iar cinci sunt date disparute dupa ce incendiile de vegetatie violente din sud-estul Australiei s-au intensificat marti, au confirmat autoritatile, citate de agentia DPA, potrivit Agerpres.Doua persoane, tata si fiu, au murit in timp ce incercau…

- Un pom de Craciun confectionat din ramuri carbonizate si alte resturi ramase in urma incendiilor de vegetatie a fost instalat in principalul cartier financiar din Sydney in semn de amintire pregnanta a incendiilor devastatoare care au facut ravagii in multe regiuni din Australia, informeaza Reuters,…

- Cel putin trei oameni au murit si 150 de locuinte au fost distruse de incendii de vegetatie considerate "fara precedent" de autoritatile din Australia, transmite DPA. Zone intinse din estul tarii sunt devastate in continuare de flacari.Pompierii au gasit ramasitele arse ale unui barbat…