- Cei mai multi dintre copiii de peste zece ani spun ca acceseaza internetul de pe propriul telefon, insa de foarte multe ori ei nu le spun parintilor adevarul despre timpul petrecut online si activitatile pe care le desfasoara pe internet, astfel ca 43% dintre copii au mentionat ca au vorbit cu cineva…

- Copiii care sufera de boli cronice sau au in familie persoane din categorii de risc pot face școala doar online, pentru a evita riscul infectarii cu COVID-19. Parinții trebuie insa sa duca la școala o adeverința de la medicul de familie pentru acest lucru, a declarat marți seara, la Digi24, ministrul…

- Ultima jumatate a acestui an ne-a aratat cat de puțin pregatit este sistemul educațional din Romania pentru a face tranziția catre predarea cursurilor in mediul online. Inceperea noului an școlar se apropie, iar forma in care se vor desfașura cursurile este inca incerta, insa un lucru știm cu siguranța:…

- „Suntem foarte dezamagiți de modul in care a comunicat Ministerul Educației, dar și de modul in care a luat decizii. A existat intr-o foarte mica masura consultare cu asociațiile de parinți. Comunicarea a intarziat foarte mult, sa nu uitam ca avem mai puțin de o luna pana la inceperea anului școlar…

- Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca Guvernul va elabora o solutie legislativa cu privire la parintii care vor fi nevoiti sa stea acasa cu copiii in cazul care cursurile scolare se vor desfasura online, dar ca soluția nu s-a agreat inca. "Este in discutie un scenariu similar cu cel pe care l-am avut…

- 71% dintre elevii claselor VII-XII și-ar dori ca profesorii din Romania sa predea folosind exerciții practice, inspirate din viața reala, in timp ce 83% dintre copii considera ca aplecarea dascalilor catre elevi și crearea unor conexiuni de prietenie cu ei se numara printre schimbarile sistemului educațional,…

- Peste 40% dintre copiii cu cerinte speciale educationale care au nevoie de un certificat de incadrare in grad de handicap sau certificat de orientare scolara eliberat de CMBRAE, renunta la acestea datorita birocratiei si a lipsei de informatie centralizata. Astfel, ei nu pot beneficia de drepturile…

- CHIȘINAU, 15 iun. - Sputnik. Viceprimarul Capitalei pe probleme sociale, Angela Cutasevici, a prezentat datele cu privire la activitațile desfașurate de taberele de ordihna online pentru copii. © Sputnik / Osmatesco Cum sunt protejați de COVID-19 elevii și instructorii unei școli auto din Chișinau…